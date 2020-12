Landau – Buslinien in der Südpfalz neu vergeben – Verbessertes Leistungsangebot in den Landkreisen Germersheim, Südliche-Weinstraße und der Stadt Landau sowie neue Fahrzeuge für ein umweltfreundliches ÖPNV-Angebot

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Für den Start des Linienbündel Südpfalz in den Landkreisen Germersheim, Südliche-Weinstraße und der Stadt Landau zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 wurde heute in Herxheim von Staatssekretär Andy Becht, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Landrat Dietmar Seefeldt und Erstem Kreisbeigeordneten Georg Kern sowie Bürgermeisterin Hedi Braun (VG Herxheim) das neue Fahrplankonzept und die neuen Fahrplanbücher zum Linienbündelstart vorgestellt. Der neue Konzessionsnehmer (Hetzler&Pfadt GmbH) präsentierte einen neuen Kleinbus und Solobus an der barrierefrei ausgebauten Haltestelle Kirche.

Gaben den Startschuss für das neue Linienbündel in Herxheim: Landrat Dietmar Seefeldt, Rainer Pfadt (Geschäftsführer Pfadt Busreisen), Staatssekretär Andy Becht (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau), Ortsbürgermeisterin Hedi Braun (Herxheim), Martin Hetzler (Hetzler Busreisen) sowie Thomas Weiner (MdL). Zum Fahrplanwechsel startet das neu vergebene Linienbündel Südpfalz für den Busverkehr in den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau mit einem verbesserten Leistungsangebot und neuen Fahrzeugen. „In unserer größten Gemeinde, Herxheim, konnte ein neues Fahrplankonzept verwirklicht werden, das auch verbesserte Übergänge zur Schiene ermöglicht. So stellt die neue Linie 553 eine neue Relation von Rohrbach, Bahnhof über Herxheim nach Rülzheim an den dortigen Bahnhof dar. An beiden Bahnhöfen werden Anschlüsse an den Schienenpersonennahverkehr ermöglicht – am Bahnhof Rohrbach von und nach Karlsruhe und am Bahnhof Rülzheim von und nach Germersheim. Die Linie 554 verbindet künftig Rohrbach, Bahnhof über Herxheim mit Kandel. Am Bahnhof Kandel werden Anschlüsse von und nach Karlsruhe erreicht, erläuterte SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt.

Dr. Michael Winnes, Geschäftsbereichsleiter Vergabe und Finanzierung bei der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH ergänzte: „Mit dem erweiterten Leistungsangebot und entsprechenden Qualitätsstandards haben wir einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Mit der Neuvergabe des Linienbündels modernisieren wir vor allem auch die eingesetzte Busflotte. Das einheitliche blaue VRN-Design der Neufahrzeuge soll den ÖPNV noch mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken“. „Busse aus der Region für die Region: besser geht es nicht. Mit dem neu konzipierten Linienbündel gibt es für die Fahrgäste eine echte Verbesserung. Da haben Verbund, Aufgabenträger und Gemeinde sehr gut zusammengearbeitet. Mich freut besonders, dass sich zwei regionale mittelständische Unternehmen in der Vergabe durchsetzen konnten. Und sogar die Busse kommen von hier: sie werden in Herxheim gefertigt. Die Bürgerinnen und Bürger profitieren von einem besseren Angebot und die Wertschöpfung bleibt in der Region. Das ist eine echte Win-Win-Situation“, betonte Staatssekretär Andy Becht.

Die neuen Fahrzeuge verfügen über kostenloses WLAN, sind barrierefrei sowie mit einer Klimaanlage ausgerüstet. Dank der Echtzeitdatenlieferung durch die Fahrzeuge erhält jeder Fahrgast die tatsächliche Ist-Abfahrt des Busses, was über die Fahrplanauskunft auf der VRN-Homepage, die myVRN-APP und die dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger (DFI) an ausgewählten Haltestellen angezeigt wird. Die Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN) hat im Auftrag der Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße, der Stadt Landau und des Zweckverbandes SPNV RLP Süd das Linienbündel Südpfalz Germersheim Nord, Mitte und Süd europaweit neu ausgeschrieben. Das Wettbewerbsverfahren wurde durch Zuschlag für den Bereich Germersheim Nord an die QNV Südpfalz Nahverkehrsgesellschaft GmbH mit Sitz in Münchweiler an der Rodalb, für den Bereich Germersheim Mitte an das Unternehmen Hetzler & Pfadt GmbH & Co. KG sowie für den Bereich Germersheim Süd an die DB Regio Bus Mitte vergeben. Die Verkehrsleistungen wurden an die Betreiber für die nächsten zehn Jahre übertragen.

Die Neuerungen im Verkehrsangebot

Bereich Germersheim Nord

• Linie 590 (Germersheim – Lustadt – Landau): Zukünftig verkehren alle Fahrten der Linie 590 über die Haltestelle Westheim, Sängerheim statt über die Haltestelle Westheim, Rathaus.

• Linie 599 (Germersheim – Schwegenheim – Freisbach):

Die Linie 599 bedient künftig die Haltestelle Schwegenheim, „Oberer Waldacker“ im Schülerverkehr auch nachmittags.

Bereich Germersheim Mitte

• Linie 550 (Germersheim – Bellheim – Offenbach – Landau):

Die Fahrten der Linie 550 wurden bis ca. 22:30 Uhr verlängert, um abendliche Rückfahrtmöglichkeiten von den Städten Germersheim und insbesondere auch Landau in die Landkreise Südliche Weinstraße sowie Germersheim zu ermöglichen.

• Linie 553 (Rohrbach – Herxheim – Rülzheim):

Die neue Linie 553 stellt eine neue Relation von Rohrbach, Bahnhof über Herxheim nach Rülzheim an den dortigen Bahnhof im 2-Stunden-Takt (Mo-So) dar. An beiden Bahnhöfen werden Anschlüsse an den SPNV ermöglicht – am Bahnhof Rohrbach von und nach Karlsruhe und am Bahnhof Rülzheim von und nach Germersheim.

• Auf den Linien 553 und 554 werden Kleinbusse eingesetzt, welche am Bahnhof

Rohrbach aufeinander übergehen. Durch den fahrplantechnischen Übergang der beiden Linien wird ein Stundentakt geschaffen.

• Linie 554 (Rohrbach – Herxheim – Kandel):

Die Linie 554 verbindet künftig Rohrbach, Bahnhof über Herxheim mit Kandel, Bahnhof im 2-Stunden-Takt (Mo-So). Des Weiteren wurde die Linienführung innerhalb von Herxheim gegenüber dem bisherigen Fahrtverlauf geändert. An beiden Bahnhöfen werden Anschlüsse an den SPNV ermöglicht – am Bahnhof Rohrbach von und nach Neustadt und am Bahnhof Kandel von und nach Karlsruhe.

• Linie 555 (Rheinzabern – Herxheim – Offenbach – Queichheim – Landau):

Die Linie 555 verkehrt zukünftig in einem tagesdurchgängigen 20/40-Minuten-Takt von Montag bis Freitag von Landau über Queichheim, Offenbach und Herxheim nach Rheinzabern. An Samstagen verkehrt die Linie 555 im Stundentakt, an Sonntagen im 2-Stunden-Takt. Die Linienführung innerhalb von Herxheim wird beschleunigt. Am Bahnhof Rheinzabern werden Anschlüsse von und nach Karlsruhe herstellt, in Landau besteht die Möglichkeit zum Umstieg zum SPNV bzw. zum weiteren ÖPNV.

• Linie 558 (Herxheim – Steinweiler – Impflingen – Landau):

Auf der Linie 558 wird eine zusätzliche Schulverstärkerfahrt am späteren Nachmittag von Landau in Richtung Hayna bzw. Herxheim wird gegenüber dem bisherigen Fahrplankonzept eingefügt.

• Linien 550, 552, 555, 556, 557, 595:

Geringfügige Linienverlaufsänderungen von einzelnen Fahrten sowie zeitliche Verschiebungen werden durchgeführt.



Bereich Germersheim Süd

• Linie 548 (Leimersheim -) Rheinzabern – Kandel (- Wörth):

Auf der Linie 548 werden unterschiedliche Fahrplananpassungen durchgeführt, unter anderem entfallen die abendlichen Fahrten zur Haltestelle Minderslachen, Discoplex, mehrere Fahrten werden zum Bahnhof Kandel bzw. Bahnhof Rheinzabern verlängert, zusätzliche Fahrten werden eingerichtet sowie einige Fahrten geringfügig zeitlich verschoben.

• Linie 549 ((Wörth – Hagenbach -) Berg – Scheibenhardt – Büchelberg – Kandel):

Die Bienwaldmühle wird auf der Linie 549 wieder angebunden.

• Linien 547, 594 und 598:

Geringfügige Linienverlaufsänderungen von einzelnen Fahrten sowie zeitliche Verschiebungen werden durchgeführt.

Änderungen der Haltestelleninfrastruktur

Umbenannte Haltestellen:

• Kuhardt Römerstraße in Birkenallee

• Landau Rheinstraße in Festhalle

• Minderslachen Discoplex in Gewerbegebiet Horst

• Minfeld Abzw. Winden in Schreberhaus

Neue Haltestellen:

• Herxheim Am Kleinwald

• Herxheim Bonifatiusstraße

• Herxheim Gewerbepark West

• Herxheim Im Riegel

• Herxheim REHA-Zentrum

• Herxheim Museum (nur ein Steig im Süden)

• Rohrbach Bahnhof

• Rohrbach Südpfalzcenter

• Entfallende Haltestellen:

• Herxheim Rathaus