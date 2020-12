Hockenheim – Stadtverwaltung und Bibliothek am 12. und 13. Dezember 2020 nicht erreichbar

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Hockenheim) -Bei der Stadtverwaltung Hockenheim stehen umfangreiche Umbauarbeiten und die Erneuerung von Netzwerkkomponenten der IT-Infrastruktur an. Daher ist die Stadtverwaltung von Samstag, 12. Dezember, 8 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 13. Dezember, nicht erreichbar. Telefone und Faxe funktionieren in diesem Zeitraum nicht.

Auch Stadtbibliothek betroffen

Davon ist auch die Stadtbibliothek Hockenheim in der Zehntscheune betroffen. Sie ist deshalb auch am Samstag, 12. Dezember, geschlossen. Die an diesem Tag fälligen, entliehenen Medien verlängern sich automatisch auf den nächsten Öffnungstag, also auf Dienstag, 15. Dezember, und müssen dann zurückgegeben oder verlängert werden.