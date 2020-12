Heppenheim – Heppenheim Sagenhaft – Öffentliche Laternenführungen in den Raunächten

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. „Sagen und Geschichten aus längst vergangener Zeit“ erwarten die Zuhörer bei den öffentlichen Raunachtführungen auf dem Heppenheimer Laternenweg unter dem Motto „Lieblingsgeschichten“. Zwischen dem 26.12. und dem 31.12.2020 entführen die Laternenführer täglich um 19:00 Uhr in die Welt der hessischen Sagen und die Heppenheimer Altstadt. In diesem Jahr haben sie einige der beliebtesten Wintergeschichten aus ihrer Sagensammlung im Gepäck. Treffpunkt ist am historischen Marktplatz. Die Teilnahmegebühr beträgt 6 € pro Erwachsenen und 3 € pro Kind. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln während der Führungen bei einer maximalen Teilnehmerzahl von zehn Personen. Tickets für die Führungen müssen vorab bei der Tourist Information in der Friedrichstraße 21 erworben werden.

Alle Laternen sind beschildert und so können Heppenheimer und Gäste auch auf eigene Faust den Laternenweg erkunden. Die von den Straßenlaternen illuminierten Scherenschnitte führen vom Marktplatz aus durch enge Gassen an geheimnisvolle Orte und romantische Ecken und regen die Phantasie der Betrachter an, wie damals die Geschichtenerzähler. Für Kinder gibt es unter www.laternenweg.de einen Bastelbogen für eine eigene Sagenlaterne zum Download. Hier gibt es auch die Geschichte des mutigen Geisterhundes „Melampus“ zum Anhören (die Melampus-Laterne steht auf der Treppe von der Schunkengasse zur Kirche). Also: Laterne basteln, Smartphone packen und los geht es auf den Laternenweg.