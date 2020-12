Heppenheim – Energieagentur Bergstraße informiert über neue Förderung „Sanieren, sparen, Klima schonen“ – Neues Programm des Landes Hessen stockt Mittel des Bundes auf – Übernahme von bis zu 50 Prozent der Kosten für Wärmedämmung, neue Fenster, Heizung oder Lüftungsanlage – Investitionen in Modernisierungen sollen attraktiver gemacht werden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr streifte in der Hauptstraße ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen KIA Soul einen geparkten Suzuki und flüchtete anschließend. An dem Suzuki entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 2000 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrer geben ... Mehr lesen »