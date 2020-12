Heidelberg – US-Sendemast in Wieblingen wird abgebaut: 65 Meter hoher Stahlturm sicherte bis 2013 den Empfang eines amerikanischen Radiosenders

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg finden sich zahlreiche Spuren von amerikanischen Soldaten, die bis 2013 in der Stadt waren. Eine Hinterlassenschaft ist ein 65 Meter hoher Sendemast. Einst leitete er die Radiosignale des amerikanischen Soldatensenders AFN zu den in Heidelberg stationierten Landesleuten. Heute hat er keine Funktion mehr und muss nun aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Die Bauarbeiten beginnen am heutigen Dienstag, 8. Dezember 2020. Insgesamt dauert die Maßnahme zwei Wochen, da noch vorbereitende und nachbereitende Arbeiten erledigt werden müssen. Der Rückbau des Sendemasts nimmt einen Tag in Anspruch und findet nach derzeitigem Planungsstand voraussichtlich am 15. Dezember 2020 statt. Der Verkehr wird dabei nicht beeinträchtigt. Der Sendemast steht am Rand des Stadtteils Wieblingen inmitten eines Wohngebiets am Sandhofer Weg, in der Nähe vom Neckar und der A 5. Das städtische Gelände ist derzeit an den Heidelberger Carneval-Club Blau-Weiß vermietet.

Sendemast so hoch wie Christuskirche in der Weststadt

Der Stahlrohrmast ragt 65 Meter in den Himmel auf. Damit ist dieser genauso hoch wie der Turm der Christuskirche in der Weststadt und überragt die Heiliggeistkirche in der Altstadt um fünf Meter. Zwei Kräne braucht es, um den Mast Stück für Stück abzutrennen und die einzelnen Teile sicher auf den Boden zu bringen. Jeweils etwa 20 Meter werden von oben nach unten stückchenweise abmontiert und auf die Erde gebracht. Die Drahtseile, die sich im Abstand von 20 Metern um den Turm schlingen und diesen absichern, werden dann nach und nach gekappt.

Der Sendemast muss abgebaut werden, da er keinen weiteren Nutzen mehr hat und die Gewährleitung der Standsicherheit die Stadt zu viel kosten würde. Der Stahlturm ist der einzige amerikanische Sendemast in Heidelberg. Deutsche Rundfunkanbieter waren nicht an dem Mast interessiert, da das Netz bereits genügend ausgebaut ist. Die Kosten, um den Sendemast abzubauen, belaufen sich auf etwa 30.000 Euro.