Schriesheim-Altenbach – Hochlandrinder mit Essensresten gefüttert – Ein Tier bereits verendet

Rhein-PfalzKreis/Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Landrat Clemens Körner plant, in der Neuen Kreissporthalle in Schifferstadt ein Corona-Impfzentrum für den Rhein-Pfalz-Kreis zu errichten. Zurzeit arbeitet die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis an der Umsetzung der vom Land geforderten und detaillierten Vorgaben, die ein Corona-Impfzentrum erfüllen muss. Geplant ist, dass das Impfzentrum von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Rhein-Pfalz-Kreis genutzt werden kann. Bis ... Mehr lesen »