Sandhausen – SV Sandhausen und Karlsruher SC feiern Auswärtssiege

Sandhausen/Karlsruhe. Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat am Sonntag beim 10. Spieltag einen wichtigen 3:2 Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers gefeiert, zur Halbzeit stand es 1:1. Für den neuen Sandhausen-Trainer Michael Schiele war es ein besonderer Erfolg, er stieg mit Würzburg in die zweite Liga auf und wurde dann im September gleich zu Saisonbeginn entlassen. Die Sandhäuser gingen in der 18. Minute durch Daniel Keita-Ruel mit 1:0 in Führung, die Würzburger glichen kurz vor der Halbzeit durch Mitja Lotric (42. Minute) aus. Nach der Pause brachte Ivan Paurevic den SVS in der 55. Minute erneut in Führung. Mit seinem zweiten Tor zum 3:1 sorgte Daniel Keita-Ruel (70.) mit seinem fünften Saisontreffer für die Vorentscheidung. Kurz vor Spielende gelang Daniel Hägele (88.) der Treffer zum 2:3 Endstand. Der SV Sandhausen bleibt nach zehn Spielen mit elf Zählern und 12:18 Toren auf dem 15. Tabellenrang. Weitere Informationen über den SV Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

INSERAT



ANITA HAUCK

Der Karlsruher SC hat am Samstag seine Siegesserie mit dem vierten Sieg in Folge fortgesetzt. Die Karlsruher feierten beim VfL Osnabrück den dritten Auswärtssieg mit 2:1 Toren. Die Osnabrücker gingen in der 28. Minute durch einen Kopfballtreffer von Timo Beermann mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit gelang Dominik Kother in der 77. Minute der Ausgleich zum 1:1. Zwei Minuten vor Spielende (88.) sorgte Stürmer Philipp Hofmann mit seinem fünften Saisontreffer für den fünften Saisonsieg. Das KSC-Team mit Trainer Christian Eichner hat sich nach dem 10. Spieltag mit 16 Punkten sowie 16:11 Toren auf den fünften Tabellenplatz verbessert und hat nur noch einen Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Weitere Informationen über den Karlsruher SC gibt es unter www.KSC.de.

Text Michael Sonnick