Rhein-Pfalz-Kreis – “Graffiti-Künstler” in Dannstadt-Schauernheim und Hochdorf-Assenheim unterwegs

Dannstadt-Schauernheim / Hochdorf-Assenheim (ots)

INSERAT



ANITA HAUCK

An etlichen Örtlichkeiten in Dannstadt und Hochdorf hat sich in den letzten Tagen ein “Graffiti-Künstler” verewigt, in dem er verschiedene “Tags” an Schilder, Baustellenabsperrungen, Mauern oder das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Dannstadt-Schauernheim sprühte: Schriftzüge wie “A.C.A.B” oder “Fuck DG Police”, “307” oder FUC SAMI SAMI 40″, “68MA” oder “It’s not a Hobby It’s a Lifstyle” wurden mit schwarzer Farbe aufgebracht. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, über das hierbei Vorliegen einer Straftat – Sachbeschädigung – nicht. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten “Künstler” geben können, dürfen sich gerne mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.