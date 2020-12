Mannheim – 2.NACHTRAG: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn fordert zwei Verletzte – Zeugen gesucht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand war ein Citroen-Fahrer von der Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Schlachthof unterwegs und soll bei Rot in die Kreuzung Fahrlachstraße, Ecke Gottlieb-Daimler-Straße eingefahren sein. Die hatte zur Folge, dass er mit der Straßenbahn der Linie 6a kollidierte, die mit 15 Personen besetzt und in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Der schwer verletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Straßenbahnfahrer wurde ebenfalls verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Insgesamt wurden lediglich zwei Personen verletzt. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch bei mehreren zehntausend Euro liegen.

Derzeit finden die Aufräumarbeiten statt. Die entgleiste Straßenbahn wird derzeit mit schwerem Gerät wieder in die Gleise gehievt.

Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung (wer hatte Grün?) geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.