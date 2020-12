Ludwigshafen – Malu Dreyer mit 99,7 Prozent zur Spitzenkandidatin gewählt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Malu Dreyer mit 99,7 Prozent zur Spitzenkandidatin gewählt – Ludwigshafener Kandidatinnen Anke Simon und Heike Scharfenberger auf starken Listenplätzen

Die rheinland-pfälzische SPD hat am Samstag Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit 99,7 Prozent erneut zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im März 2021 gewählt. Auf den weiteren Spitzenplätzen folgen der Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer, Finanzministerin Doris Ahnen, Innenminister und Landesvorsitzender Roger Lewentz, sowie auf Listenplatz 5 die Ludwigshafener Landtagsabgeordnete Anke Simon. Auf dem sehr guten 15. Listenplatz folgt mit Heike Scharfenberger, die zweite Abgeordnete aus Ludwigshafen.

„Malu Dreyer hat in Ihrer eindrucksvollen Rede am Freitagabend unsere programmatischen Schwerpunkte für eine gute Zukunft unseres Landes verdeutlicht und damit einen klaren Führungsanspruch formuliert. Klar ist: Wer will, dass Rheinland-Pfalz auch in Zukunft wirtschaftlich stark und sozial gerecht von Ministerpräsidentin Malu Dreyer geführt wird, muss am 14. März SPD wählen“, kommentiert David Guthier, Vorsitzender der SPD Ludwigshafen.

„Die starken Listenplätze für unsere Ludwigshafener Abgeordneten Anke Simon und Heike Scharfenberger sind Ausdruck einer sehr hohen Wertschätzung für die gute Arbeit, die beide für Ludwigshafen in Mainz machen. Unser gemeinsames Ziel ist es aber, beide Wahlkreise erneut direkt zu gewinnen“, so Guthier weiter.

