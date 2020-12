Schifferstadt – In die Stiefel, fertig, los! Nikolaus-Stiefel-Aktion startet am heutigen Samstag, 5. Dezember

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) –

Mit knapp 350 Stiefelchen, die in den Kitas und am Rathaus abgegeben wurden, haben Nikolaus, Stadtmarketing und Einzelhändler alle Hände voll zu tun. Denn von Samstag, 5. Dezember bis einschließlich Samstag, 12. Dezember können sich die Kinder mit ihren Familien in den folgenden Geschäften auf die Suche nach ihren prall gefüllten Stiefeln machen:

INSERAT



ANITA HAUCK

Apotheke am Schillerplatz

DELKER Optik

Kosmetikstudio Amethyst

Modehaus Rittinger

Brillen Bott

Zweiradhaus Mayer

Buchhandlung Oelbermann

Weltladen Schifferstadt

City Reisebüro Schifferstadt

AXA Center Leibel und Fischer OHG

Engel Apotheke

Versicherungskammer Bayern Generalagentur Mark Fischer – Versicherungskammer Bayern

In den Nikolausstiefeln ist, was typischerweise hineingehört“, verrät Marion Schleicher-Frank, Vorsitzende der Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“. In manche Stiefel packt der Nikolaus neben den süßen Kleinigkeiten außerdem noch kleine Überraschungen von regionalen Freizeiteinrichtungen. Strahlende Kinderaugen garantiert!

Das Stadtmarketing- und das Schmagges-Team wünschen viel Spaß bei der Suche in der Schifferstadter Innenstadt.