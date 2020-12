Neckargemünd – Wasserrohrbruch Dilsberger Straße behoben – Straße bleibt gesperrt

Mannheim/Kaiserslautern. Der SV Waldhof Mannheim hat am 14. Spieltag in der 3. Fußball-Liga den Tabellenführer 1. FC Saarbrücken souverän mit 4:1 zu Hause besiegt, zur Halbzeit stand es 1:1. Der Spitzenreiter aus Saarbrücken ging in der 15. Minute durch Markus Mendler mit 1:0 in Führung. In der 24. Minute gelang dann Stürmer Dominik Martinovic mit ... Mehr lesen »