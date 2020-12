Ludwigshafen/Ludwigshafen-Mundenheim (ots) INSERATANITA HAUCK Am Freitagmittag, den 04.12.2020 kam es in einem Altenheim in Ludwigshafen zu einem versuchten Betrug durch einen Anruf von falschen Polizeibeamten. Ein 88-jähriger Bewohner des Altenheims in der Weinbietstraße meldete, dass er einen seltsamen Anruf erhalten habe. In dem Telefonat meldete sich ein Mann mit den Worten “Hallo, Polizei Mannheim”. Dieser ... Mehr lesen »