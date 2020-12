Mannheim – Die Eishockeyspiele der Adler Mannheim fallen aus

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das jetzt für Sonntag geplante Eishockeyspiel vom Magenta-Sport-Cup der Adler Mannheim gegen die Schwenninger Wild Wings wurde abgesagt, da beim Gegner aus Schwenningen Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Schwenninger müssen sich bis zum 9. Dezember in Quarantäne begeben. Auch beim zweiten Mannheimer-Gegner den Eisbären Berlin gibt es neue Coronafälle, deshalb fällt auch diese Begegnung am 8. Dezember in Berlin gegen die Adler Mannheim aus. Die Berliner müssen sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes bis zum 10. Dezember in Quarantäne begeben.

Der Magenta-Sport-Cup ist das Testturnier vor dem offiziellen Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die am 17. Dezember beginnen soll.

Text Michael Sonnick