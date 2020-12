Mannheim – Das Spiel vom SV Waldhof Mannheim gegen den Tabellenführer wird live im SWR übertragen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim erwartet am 14. Spieltag in der 3. Fußball-Liga am Samstag, den 5. Dezember um 14 Uhr, den Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken. Der Aufsteiger aus Saarbrücken ist die Überraschungsmannschaft in der dritten Liga und führt mit 25 Zählern die Tabelle punktgleich mit Dynamo Dresden an. Die Waldhöfer haben erst elf Spiele bestritten und liegen mit 15 Punkten auf dem elften Tabellenrang. Der SV Waldhof Mannheim feierte bisher drei Saisonsiege, davon zwei Heimerfolge gegen den 1. FC Magdeburg (5:2) und FC Ingolstadt (4:1). Bei den Gästen aus dem Saarland spielt Maurice Deville, der drei Jahre bei den Waldhöfern spielte und erst im Sommer von Mannheim nach Saarbrücken wechselte. Der 28-jährige Nationalspieler aus Luxemburg erzielte bisher drei Tore für die Saarbrücker. Die besten Torschützen beider Vereine Joseph Boyamba (Mannheim) und Sebastian Jacob (Saarbrücken) haben bisher jeweils sechs Treffer erzielt. Das Heimspiel vom SVW gegen den Tabellenführer aus Saarbrücken wird am Samstag live ab 14 Uhr im SWR-Fernsehen sowie auch im SWR-Stream auf www.SWR.de/sport und auch im SWR Sport YouTube-Kanal übertragen. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.waldhof-mannheim.de.

Ebenfalls ein Heimspiel bestreitet der 1. FC Kaiserslautern am Samstag zu Hause gegen den MSV Duisburg. Der FCK liegt mit 14 Punkten auf dem 14. Tabellenrang und möchte seinen dritten Saisonsieg feiern. Die Gäste aus Duisburg sind mit nur zehn Zählern Tabellenletzter. Der FCK-Torwart Avdo Spahic wurde nach seiner roten Karte beim 1:1-Unentschieden in Saarbücken vom DFB-Sportgericht für ein Spiel gesperrt und muss gegen Duisburg noch pausieren. Er wird im Tor der Lauterer vom 21-jährigen Matheo Raab vertreten. Ebenfalls nicht spielen kann der FCK-Kapitän Carlo Sickinger. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

