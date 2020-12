Landau/Südliche Weinstraße – Weihnachtsgeschenke aus der Region: Veranstaltungsgesellschaft Landau Südliche Weinstraße startet mit Verkauf verschiedener Geschenkboxen

Landau / Südliche Weinstraße (red/ak/Stadt Landau/Kreis Südliche Weinstraße) –

Für die Weihnachtszeit hat sich das Team der Veranstaltungsgesellschaft Landau

Südliche Weinstraße etwas ganz Besonderes ausgedacht: Die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter haben sieben verschiedene Pfälzer Geschenkboxen mit Produkten aus

der Region gepackt. Drinnen sind Weine, Spirituosen, Biere und Spezialitäten aus

der Südpfalz. Die Boxen können ab sofort per Telefon, E-Mail oder über den

Onlineshop www.shop-ld-suew.de bestellt werden. Zur Auswahl stehen die Boxen

„Urpfälzer“, „Biervielfalt“, „Feiertag-Gourmet“, „Zeit zum Genießen“ sowie das Gin-

Set „Neuling“, das Gin-Probierset und das Gin-Set „Deluxe“.

„Egal ob als Weihnachtsgeschenk für Freundinnen und Freunde, Familie oder

Bekannte oder um sich selbst in der weihnachtlichen Zeit etwas zu gönnen, die

Pakete erfüllen die verschiedensten Zwecke“, so Geschäftsführer Bernd Wichmann.

„Hauptaugenmerk bei den Paketen lag wie beim Pfälzer Adventskalender auf

Produkten aus unserer Region“, betont Wichmann.

Zum Verkauf stehen:

Geschenkbox „Urpfälzer“: Ein typisches Paket für die Urpfälzerin und den

Urpfälzer darf natürlich nicht fehlen. Neben einer Flasche Riesling vom Weingut

Kernlinghof in Nußdorf gibt es Dosenwurst von den Pfälzer Spezialitäten sowie einen Rieslingsenf von Karl Zeter in Neustadt-Diedesfeld und ein dazu passender Dubbewanderbecher. (20 Euro)

Geschenkbox „Biervielfalt“: Das Bierpaket lässt die Herzen von Biertrinkerinnen und Biertrinkern höherschlagen. Hier können gleich fünf verschiedene Biere aus der Region und aus der Partnerstadt Landau an der Isar getestet werden. Dazu gibt es einen deftigen Schinken und eine Bierwurst von der Metzgerei Kieffer aus Bad Bergzabern. (22 Euro)

Geschenkbox „Feiertag-Gourmet“: Für die Festtage gibt es ein Gourmetpaket bestehend aus ca. 200 Gramm Lachsrückenfilet auf Noriblatt mit Wasabi-Creme vom Landauer Wochenmarktbeschicker Holger Segieth und dazu passend einen Sekt Wilhelmshof Cuveé brut vom Wein- und Sektgut Wilhelmshof in Siebeldingen. (40 Euro)

Geschenkbox „Zeit zum Genießen“: Auch für die Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber hält die Veranstaltungsgesellschaft ein Paket für die Festtage bereit. Darin enthalten sind ein Spätburgunder vom Weingut Münzberg in Godramstein, ein Cuveé vom Weingut Emil Bauer und Söhne in Nußdorf, eine Flasche Riesling vom Weingut Meyer in Heuchelheim-Klingen und eine Flasche Weißer Burgunder trocken vom Weingut Karl Pfaffmann in Walsheim. Dazu gibt es Kastaniennudeln von Gutting Pfalznudel in Großfischlingen und ein Kastanienpesto von Timrott Feinkost in Herxheim. (40 Euro)

In den verschiedenen Gin-Boxen sind Gins vom Weingut Stern in Hochstadt, Weingut Destillerie Heußler in Rhodt, Weingut Erlenwein in Ilbesheim, Pfalzdrusel Gin aus Ottersheim sowie Landau 3 Gin. (40 bis 180 Euro)

Alle Pakete sind entweder in einem Geschenkkarton oder in einer weihnachtlichen Box verpackt und können in der Taubensuhlstraße 5 in Landau abgeholt werden. Versand ist gegen Aufpreis möglich. Detaillierte Informationen zu den Inhalten und den verschiedenen Boxen finden sich auch im Netz unter www.events-ld-suew.de.

Bestellungen nimmt die Veranstaltungsgesellschaft Landau Südliche Weinstraße bis 20. Dezember unter Telefon 06341/96 87 73 3 oder per E-Mail an info@events-ld-suew.de entgegen.