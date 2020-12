Eppelheim – Bei „Kunst und erlesene Objekte“ ist Nähe erwünscht! Keramikmeisterin Nicole Wessels lädt ein

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm KIT – Kunst In Ton Nicole Wessel) – Die Keramikmeisterin Nicole Wessels öffnet ihr Atelier an drei Wochenenden. Sie präsentiert Kunst und erlesene Objekte gemeinsam mit dem Maler Volker Neutard in ihrem Atelier in Eppelheim.

Distanz zwischen Menschen ist zwingend – nicht aber zu den Ausstellungsstücken im Atelier KIT – Kunst In Ton Nicole Wessels. Ihre traditionelle Adventsausstellung findet erstmals an drei Wochenenden statt – mit neuen Werken, Farben und Formen. Und Hygienekonzept. Ihre Geschirrserie KIT erweiterte die Keramikmeisterin Nicole Wessels um neue Farben, darunter ein trendiges Blau. Das harmoniert mit einer kaminroten Schale, die ein wahrer Hingucker ist. Deren ungewöhnliche Form lädt geradezu zum Anfassen ein. Zunächst überrascht das geringe Gewicht. Sodann ist das Gefühl in der Hand ungewohnt warm und griffig: „Diesen Effekt erzeuge ich durch eine Kombination von Engobe und Glasur.“

Überraschend sind auch ihre neuen Skulpturen, die die Werkstoffe Ton, Porzellan, Holz und blaues Glas in origineller Weise verbinden. Menschen turnen und tanzen über Wände und Regale, springen und toben im Wasser.

Wasser in seiner farbigen Vielfalt begleitet Bilder des Malers Volker Neutard, der Weite und Ruhe, aber auch Sturm und Aufregung an die Wände zaubert.

An den drei Adventswochenenden im Dezember bleiben Werkstatt und Atelier durchgängig geöffnet. Auf ihrer Homepage www.kunstinton.COM hat die Keramikerin zudem einen Onlineshop eingerichtet.

KIT – Kunst In Ton Nicole Wessels – Humboldtstr. 9 – 69214 Eppelheim

Samstag 10 – 19 Uhr und Sonntag 11 – 18 Uhr

5. & 6. 12. – 12. & 13.12. – 19. & 20.12.

Werkstatt und Atelier werktäglich von 9 – 20 Uhr geöffnet.

Alle Werke und ggfs. notwendige Änderungen auf der Homepage:

www.kunstinton.COM

Tel: 0170 – 1603327

