Bobenheim-Roxheim/Mainz/Ludwigshafen – Biowissenschaften: Mobile Genlabore für Schulen in Rheinland-Pfalz

– Bobenheim-Roxheim/Mainz/Ludwigshafen(red/ak/CHEMIEVERBÄNDE RHEINLAND-PFALZ) – Mobile Genlabore touren nun durch Rheinland-Pfalz, mit denen Schüler:innen biotechnologische Experimente mit modernste Labortechnik durchführen können. Das „mobile Genlabor-Schule“ ist ein gemeinsames Projekt des Bildungsministeriums und der Chemieverbände Rheinland-Pfalz.

Die mobilen Genlabore bestehen aus einem Set aus vier Kisten mit Laborgeräten und Experimentiermaterial sowie einem iPad-Koffer. Sie sind mit einer professionellen Labortechnik ausgestattet, wie sie weltweit in Forschungseinrichtungen vorzufinden ist. So wird das Experimentieren in jedem Klassenraum möglich.

Die Schüler:innen sind vom Genlabor begeistert

„Wir freuen uns, dass wir es trotz der Pandemie geschafft haben, den Kickoff

für die Schülerinnen und Schüler zu organisieren. Unsere beiden 10.

Klassen haben einen ganzen Vormittag das mobile Genlabor durchlaufen“

so Sabine Reich, Schulleiterin. Mit dem Kick-off findet der Startschuss zum

Verleih des „Mobilen Genlabors – Schule“ statt. Unter strengen Schutzmaßnahmen experimentierten die Schüler:innen an den mobilen kleinen Forschungseinheiten. Ausgestattet mit Laborhandschuhen und Laborkitteln, führen sie eigenständig eine Analyse eines vereinfachten genetischen Fingerabdrucks durch. Mittels

Polymerasekettenreaktion (PCR) wird ein bestimmter Bereich der DNA

amplifiziert, sprich vervielfältigt. Anschließend wird diese DNA mittels

Gelelektrophorese aufgetrennt und sichtbar. Das Ergebnis können die

Schüler:innen dann auswerten.

„Die Schülerinnen und Schüler konnten so erfahren, wie Wissenschaftler im

Labor arbeiten und sich vielleicht auch ein wenig so fühlen. Gerne wollen

sie Projekte solch einer Art wiederholen,“ sagte Dr. Stefanie Böhm, Lehrerin

für Biologie, Chemie und Physik an der Realschule.

Begeisterung für naturwissenschaftliche Forschung stärken

„Die Corona-Pandemie macht deutlich, wie existentiell medizinische und

naturwissenschaftliche Forschung für unsere Gesellschaft sind. Bei der

aktuellen Impfstoffentwicklung spielt Gentechnik eine wichtige Rolle.

Deshalb danke ich unseren Partnerinnen und Partnern der

Chemieverbände Rheinland-Pfalz dafür, dass sie dieses spannende Projekt

mit ermöglichen. Gemeinsam machen wir Rheinland-Pfalz zu einem starken

MINT-Land“, so Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig beim Besuch des

Kick-Offs an der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim.

„Jugendliche haben großes Interesse an biotechnologischen Themen.

Einige sind von Forensik fasziniert, andere finden den Einsatz der

Genschere bei der Heilung von Krankheiten spannend. Die COVID 19-

Pandemie demonstriert die Bedeutung biotechnologischer Forschung,“ so

Dr. Bernd Vogler, Hauptgeschäftsführer der Chemieverbände Rheinland-

Pfalz. „Es war uns ein Anliegen, dazu beizutragen, dass dieses Projekt von

möglichst vielen Schulen genutzt werden kann.“

Regelunterricht greift die Lifesciences nur begrenzt auf

Biowissenschaften sind ein wichtiges Forschungsfeld; wie beispielsweise

der Chemie-Nobelpreis 2020 an die Forscherinnen Emmanuelle

Charpentier und Jennifer Doudna für ihre Enwicklung der Gen-

Editierungsmethode CRISPR/Cas9 zeigt.

Experimente im Bereich Lifesciences durchzuführen scheitert oft an der

Komplexität und der teuren Laborausstattung. Daher vereinbarten das

Bildungsministerium und Chemieverbände im November 2019, zwei mobile

Genlabore anzuschaffen. Die Kosten belaufen sich auf 20.000 Euro pro

Labor.

Die Genlabore sind

• ready-to-use: Die Materialien können direkt eingesetzt werden: Abholen,

Auspacken, Loslegen.

• adressatengerecht: Regulärer Zeitaufwand wie ein normaler Schultag.

• digital: Digitale Arbeitsmaterialien, die für eigenständiges Arbeit in Teams

entwickelt wurden.

• mobil: Überall im Bundesland kann nun modernste Forschung im

Klassensaal betrieben werden.

• berufsorientierend: Reales, professionelles Laborequipment und aktuelle

Methoden gewähren einen Einblick in die Welt des Forschens. Am Ende

der Workshops steht auch die Frage: Kann ich mir diese Tätigkeit als

Beruf vorstellen?

Die mobilen Genlabore stehen allen rheinland-pfälzischen Schulen zur

Verfügung.

Sie können nach einer vorherigen Fortbildung der Lehrkräfte am

Pädagogischen Landesinstitut ausgeliehen werden (stefanie.boehm@pl.rlp.de).

Hintergrundinformation:

Ansprechpartner in der Realschule plus Bobenheim-Roxheim ist Frau Dr. Stefanie

Böhm: stefanie.boehm@realschuleplus-bobrox.de

Weitere Förderungen: Neben der Ferienakademie bieten die Chemieverbände

Rheinland-Pfalz über den Fonds der chemischen Industrie (FCI) zahlreichen

Schulen Unterrichtsförderung an. Daneben unterstützt der Verband Erzieherinnen,

Erzieher und Lehrkräfte mit den MINT-Tagen Rheinland-Pfalz für

experimentierreichen Unterricht. Außerdem organisieren die Verbände

verschiedene Veranstaltungen, beispielsweise zu Kunststoffen,

Sicherheitsvorschriften im naturwissenschaftlichen Unterricht und Highlights in der

experimentellen Schulchemie. Neu im Angebot ist die Online-Fortbildungsreihe

MI(N)T reden. Die Fortbildungen stellen einmal im Monat für eine Stunde Themen,

die alle betreffen, in den Fokus. Sie stehen allen interessierten Lehrer*innen der

weiterführenden Schulen offen. Die Chemieverbände Rheinland-Pfalz sind eine Gemeinschaft des Arbeitgeberverbandes Chemie Rheinland-Pfalz e.V. und des Verbandes der Chemischen Industrie e.V. Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. Sie vertreten die

wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen ihrer rund 190 Mitgliedsunternehmen.

Mitglieder sind Unternehmen der chemischen Industrie oder chemienaher

Ausrichtung mit Sitz in Rheinland-Pfalz. Diese Medieninformation finden Sie auch

im Internet zum Download unter www.chemie-rp.de