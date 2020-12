Neustadt – Willkomm Gemeinschaft begrüßt Positionierung des Innenstadtbeirats zum Thema Mobilität

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Wir begrüßen die Unterstützung des Neustadter Innenstadtbeirats für das seit Jahren von der Willkomm Gemeinschaft vorgeschlagene Konzept zentraler, attraktiver Parkhäuser an den Zugängen zur Altstadt“, kommentiert der Vorstand der Neustadter Gemeinschaft der Unternehmer und Kulturschaffenden ein Interview mit Norbert Schied, dem Vorsitzenden des Beirats in den lokalen Medien. Der von Schied zitierte Vorschlag des Baus eines Parkhauses im Osten des Neustadter Bahnhofsvorplatzes sei in Kombination mit einer baldigen Wiedereröffnung des ehemaligen Hertie-Parkhauses dringend erforderlich. „Unser Ziel ist es, die Attraktivität der Stadt und ihre Erreichbarkeit weiter zu erhöhen“, sieht sich die Willkomm einig mit dem Innenstadtbeirat. Die vorgeschlagenen Parkhäuser reduzieren den störenden Parksuchverkehr, entlasten die Nebenstraßen der Innenstadt zugunsten von Anwohnern Radfahrern und Fussgängern und schaffen Raum für Stellplätze zur Anlieferung und Abholung in der Innenstadt, argumentiert der Vorstand der Willkomm. Seit Jahren lägen Vorschläge der Willkomm-Gemeinschaft zur Umsetzung des aktuell gültigen Parkraumkonzeptes vor, man begrüße es sehr, dass sich dem Innenstadtbeirat ein städtisches Gremium nun ebenfalls mit diesen Themen beschäftige. Darüber hinaus unterstütze die Willkomm die Forderung des Beirats, das Handyparken in Neustadt zu stärken, als eine für Bürger und Besucher bequeme und moderne Möglichkeit, flexibel zu bummeln und Neustadt zu genießen. „Wir sind zum Thema Mobilität in Neustadt mit dem Innenstadtbeirat im Austausch und sind uns hierbei einig, dass Neustadt eine ganzheitliche Lösung für die Herausforderungen der Mobilität benötigt“, so die Willkomm. Gemeinsam werde man in den kommenden Monaten weitere Lösungsvorschläge erarbeiten.

Text:Willkomm Gemeinschaft Neustadt e.V.

