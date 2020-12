Landau – Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATANITA HAUCK Am Freitag gegen 14:50 Uhr geriet auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz nach dem Autobahnkreuz Heidelberg ein Auto in Vollbrand. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Süden gesperrt. Um 15:15 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Auf der Gegenfahrbahn kommt es ... Mehr lesen »