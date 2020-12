Worms – “DAS WORMSER Theater”: Verlegungen & Ausfälle von Dezember-Veranstaltungen

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund der momentanen Situation und der aktuellen Verordnung des Landes bleibt auch DAS WORMSER Theater, Kultur- und Tagungszentrum weiterhin geschlossen.

Veranstaltungen, die für den Dezember geplant waren, sind entweder neu terminiert worden oder entfallen.

Folgende Termine wurden verlegt:

04.12.20: „Poems on the Rock“ findet nun statt am 15.10.21.

06.12.20: Der Auftritt von Jimmy Kelly wurde verlegt auf den 18.09.21

09.12.21: „The 12 Tenors“ treten am 18.12.21 auf.

11.12.20: Der Auftritt von Mathias Richling ist auf den 17.12.22 verlegt.

17.12.20: „Die Magier 3.0“ finden am 24.10.21 statt.

19.12.20: „We Salute You“ wurde verlegt auf den 27.11.21.

Bereits erworbene Tickets für diese Veranstaltungen behalten auch für die neuen Termine ihre Gültigkeit.

Alle weiteren Veranstaltungen des Dezember Programms, darunter „Jazzy Christmas“, „Wormser Rocknacht“ (beide 05.12.20), Wormser Hausführung (07.12.20), „Die Therapie“ (10.12.20), „Foiae Verde“ (12.12.20), „Der Nussknacker“ (13.12.20), „Der Mann von La Mancha“ (16.12.20), „Es ist ein Elch entsprungen“ (17.12.20), „LORIOT – Dramatische Werke“ (20.12.20), „Die Schneekönigin“ (22.12.20), „Musical Night (28.12.20) und das Silvesterkonzert (30.12.20) fallen leider aus und es gibt für diese keine Ersatztermine. Tickets für diese Veranstaltungen können an den Vorverkaufsstellen, bei denen sie erworben wurden, zurückerstattet werden. Abonnenten erhalten für die entfallenen Veranstaltungen „Die Therapie“ und „Der Mann von La Mancha“ den Kaufpreis ihres Abonnements anteilig zurückerstattet.

Über diese und alle weiteren Änderungen informieren wir auf unserer ständig aktualisierten Internetpräsenz www.das-wormser.de.

Der TicketService ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr ausschließlich telefonisch über 06241 2000 450 oder per Mail an info@ticketserviceworms.de erreichbar. Wer Interesse hat, kann den WORMSER Weihnachtsgutschein noch bis einschließlich 18. Dezember über den TicketService erwerben. Bei Kauf eines Gutscheins im Wert von 50 Euro wird der Betrag automatisch auf 55 Euro erhöht. Der Gutschein gilt nur für Veranstaltungen im WORMSER. Mehr Informationen hierzu findet man auf www.das-wormser.de.