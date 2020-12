Schifferstadt – Ab 7.12.: Fäll- und Schnittarbeiten am Schwanenweiher

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Montag, 7. Dezember führt die Stadtgärtnerei am Schwanenweiher Fäll- und Schnittarbeiten durch. Die Maßnahmen werden etwa zwei Wochen andauern. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Rundweg um den Schwanenweiher während der Arbeiten gesperrt. Zeitweise sind auch die Parkplätze in der Straße „Am Schwanenweiher“ nicht zugänglich. Die Maßnahmen dienen der Anlagenpflege. Ziel ist es, den Blick auf den Weiher wieder freizugeben und so die Aufenthaltsqualität für Anwohner und Spaziergänger zu verbessern.

Stadtgärtnerei und Stadtverwaltung danken allen Bürgerinnen und Bürgern für Ihr Verständnis.

