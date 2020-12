Schifferstadt – Ab 3.12.: Anmeldung Ortsranderholung und Mitmachzirkus 2021

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Donnerstag, 3. Dezember, 16 Uhr bis Mittwoch, 9. Dezember, 12 Uhr können Eltern ihre Kinder für die Ortsranderholung (ORE) und den Mitmachzirkus der städtischen Jugendpflege im kommenden Jahr anmelden. Unter der Voraussetzung, dass die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz diese zulässt, findet vom 19. bis 30. Juli 2021 eine zweiwöchige Ortsranderholung (ORE) statt; vom 2. bis 6. Au-gust 2021 eine Woche Mitmachzirkus. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Kinder von berufstätigen Eltern.

ANITA HAUCK

Die ORE können Schifferstadter Schülerinnen und Schüler besuchen, die im Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2015 geboren sind. Ältere Kinder mit Geburtstagen zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 2010 können die ORE bis 14 Uhr besuchen. Kinder, die noch keine Schule besuchen, können nicht teilnehmen. Kinder, die zum ersten Mal an der ORE teilneh-men, können nur ab der ersten Woche angemeldet werden. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 60 Euro je Woche. Beim Mitmachzirkus können Schülerinnen und Schüler der ersten bis sechsten Klasse besuchen. Ein Platz kostet 90 Euro. Die Ferienmaßnahmen können durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes finanziell gefördert werden.

Die Anmeldung unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Klasse des Kindes sowie der Adresse und Telefonnummer ist per E-Mail an kontakt@jugendtreff-schifferstadt.de möglich. Da sich ORE und Mitmachzirkus ausschließlich an Kinder berufstätiger Eltern richten, finden diese im neuen Jahr ein Formular zum Download für den Nachweis über ihre Berufstätigkeit auf der städtischen Website www.schifferstadt.de. Eine Berufstätigkeit liegt vor, wenn die wöchentliche Stundenzahl mindestens 19,5 Stunden beträgt.

Sollten es nach diesem Anmeldezeitraum noch freie Plätze geben, wird ein allgemeiner An-meldetermin angesetzt. Entsprechend der zum Zeitpunkt des Stattfindens geltenden Corona-Regelungen behält sich die Stadtverwaltung eine kurzfristige Absage vor.