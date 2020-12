Mannheim – Musik im hybriden Zeitalter ist Thema auf der Online-Konferenz “Zukunft Pop!” am 12. Dezember

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Pop Akademie Mannheim) – Auf der Konferenz Zukunft Pop widmen sich am Samstag, 12. Dezember 2020, ab 12 Uhr Expertinnen und Experten aus der Musikszene dem Thema Musik im hybriden Zeitalter. Dieses Jahr findet die Konferenz online statt. Zu Gast sind unter anderem Alice Merton, Robert Montoto, Rainer Kern, Susann Eichstädt, MADANII und Novaa.

Die aktuelle Situation hat den Trend beschleunigt, Konzerte immer mehr in den digitalen Raum zu verlagern – wir befinden uns in einem hybriden Zeitalter. Welche Perspektiven ergeben sich durch die Digitalisierung von Popkultur insbesondere für Musikerinnen und Musiker? Diese Frage diskutiert die Konferenz in zwei Panels, Impulsvorträge zeigen Möglichkeiten auf.

Ein Panel geht hybriden Perspektiven nach und diskutiert die Frage: Virus kills Pop Culture? Zu Gast sind Alice Merton (Sängerin), Andrea Rothaug (Rockcity e.V./Music Women Germany), Noura Llabani (Creator Partnerships Managerin Patreon) und Susann Eichstädt (Stv. Generalsekretärin Deutscher Musikrat). Ein weiteres Panel dreht sich um die Zukunft der Metropolregion Rhein-Neckar nach Corona. Zu Gast sind Dr. Matthias Rauch (Next Mannheim), Zora Brändle (Eventkultur Rhein-Neckar/halle 02), Julia Nagele (Sängerin/MusicBW Women), Robert Montoto (Kulturbüro MRN) und Rainer Kern (Enjoy Jazz

Festival).Ein Gespräch zwischen den Musikerinnen MADANII und Novaa beleuchtet die

Situation für junge Kreative. Novaa beendet die Konferenz mit einem

Konzert.

Anmeldung bis 10.12. unter: zukunftpop@popakademie

Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Konferenzformat der Popakademie wurde 2009 von Prof. Udo Dahmen

initiiert und wird von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-

Württemberg gefördert.

Mehr über die Popakademie Baden-Württemberg: www.popakademie.de

INSERAT



ANITA HAUCK

Popakademie Baden-Württemberg GmbH

Hafenstraße 33 ● 68159 Mannheim

Tel: 0621 – 53 39 72 48