Mannheim-Innenstadt – Frau mit Rollator in Straßenbahn geschlagen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf Initiative des Jugendgemeinderats soll die Carl-Bosch-Schule in Heidelberg neue Fahrradständer bekommen. Eine entsprechende Information hat die Verwaltung den Jugendgemeinderäten in der Sitzung am 25. November 2020 gegeben. Mit der Initiative wollen die Jugendvertreterinnen und -vertreter klimafreundlichen Verkehr unterstützen und weitere Jugendliche zum Umstieg aufs Fahrrad motivieren.