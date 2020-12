Mannheim – Einbruch in Pizza-Lieferdienst

Mannheim/Mannheim-Käfertal/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

INSERAT



ANITA HAUCK

Im Zeitraum von Montag 23 Uhr bis Dienstag 9.30 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in den Verkaufsraum eines Pizza-Lieferdienstes in der Waldstraße und entwendeten eine Geldkassette mit den Tageseinnahmen in vierstelliger Höhe aus dem Tresen. Mit einem unbekannten Gegenstand hatten sie zuvor die Eingangstüre aufgehebelt. An der Tür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, in Verbindung.