Limburgerhof – Aufgeklärte Unfallflucht

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die über die in der Pressemeldung vom 02.12.2020 berichteten Unfallflucht im Ostpreußenring ist durch die Polizei geklärt worden. Die Ermittlungen haben zu einem Fahrzeug geführt, das zu dem Unfall passende Beschädigungen aufweist und zu den vor Ort gefundenen Spuren passt. Der Halter des Fahrzeugs gab gegenüber der Polizei an, dass sein Wagen bei einem Freund stehen würde. Beide machen in Bezug darauf, wer gefahren ist, widersprüchliche Angaben. Dies wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

ANITA HAUCK