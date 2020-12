Landkreis Bad Dürkheim – Überholmanöver endet in der Böschung zwischen Kreuzung-Feuerberg und Erpolzheim

Landkreis Bad Dürkheim / Erpolzheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Überholmanöver endet in der Böschung – Heute am 02.12.2020 kam es gegen 10:20 zu einem Unfall auf der Strecke zwischen Feuerberg-Kreuzung und Erpolzheim.

Nach ersten Erkenntnissen kam ein PKW bei einem Überholmanöver von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Böschung. Dabei wurden ein Baum und Verkehrshinweisschilder umgerissen. Nach Auskunft der Polizei wurde der Fahrer leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Pkws kam es an der Unfallstelle zu leichten Verkehrsbehinderungen.



INSERAT



ANITA HAUCK