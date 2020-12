Landau – Mehr Geld für Tierheim in Landau – Stadt will Fundtierpauschale erhöhen – Hartmann: „Wichtiger Schritt für den Tierschutz“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Landau will die Pauschale, die sie dem Tierheim Maria Höffner für die Aufnahme, Unterbringung und Pflege von Fundtieren zahlt, erhöhen. Das teilt in Abstimmung mit Oberbürgermeister Thomas Hirsch als Finanzdezernent jetzt der zuständige Ordnungsdezernent Lukas Hartmann mit, der die Gespräche mit dem Trägerverein Tierschutz Südpfalz und den weiteren beteiligten Stellen geführt hat. Er sieht in der geplanten deutlichen Erhöhung der Fundtierpauschale einen wichtigen Schritt für den Tierschutz. Über die Erhöhung berät der städtische Hauptausschuss in seiner Sitzung am 8. Dezember. Die Verwaltung will die Pauschale gestaffelt erhöhen: Von 55 Cent pro Jahr und Einwohner/in auf 75 Cent pro Jahr und Einwohner/in in den Jahren 2021 und 2022 sowie auf 1 Euro pro Jahr und Einwohner/in in den Jahren 2023 und 2024.

Zum Hintergrund: Herrenlose Tiere, die in der Stadt Landau oder im Landkreis Südliche Weinstraße gefunden werden, kommen im Tierheim in Landau unter. Die Stadt und die Verbandsgemeinden zahlen dem Trägerverein für Aufnahme, Unterbringung, Pflege und tierärztliche Betreuung eine jährliche Pauschale. „Tierheime sind für in Not geratene Tiere unverzichtbar und jedes Tierheim leistet einen großen Beitrag für den Tierschutz“, betont Ordnungsdezernent Hartmann, der sich noch vor dem „Lockdown light“ vor Ort mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landauer Tierheims austauschte. Hartmann ist froh, dass es gelungen ist, die Weichen für die Erhöhung zu stellen – der ersten seit dem Jahr 2016 unter dem damaligen Ordnungsdezernenten Thomas Hirsch. „Die deutliche Erhöhung der Pauschale bedeutet für das Tierheim Planungssicherheit, besonders bei den Personalkosten, die einen Großteil der Ausgaben ausmachen“, so Hartmann. Für den Trägerverein werde es so leichter, qualifiziertes Fachpersonal zu finden und zu halten. Und auch dringend erforderliche Investitionen in Gebäude und Ausstattung seien so besser zu stemmen.

Hartmann dankt den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren Engagement zum Wohl der Tiere. Auch bittet er die Landauerinnen und Landauer um Mithilfe: „Unser Tierheim freut sich über Unterstützung, etwa in Form von Sach- oder Geldspenden. Und ganz wichtig: Wenn Sie sich ein Tier holen möchten – adopt, don’t shop! Im Tierheim warten viele Hunde, Katzen und Kleintiere auf ein schönes neues Zuhause.“ Weitere Informationen gibt es unter www.tierheim-landau.de.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.