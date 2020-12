Ladenburg – Haushaltsbeschluss erst in der Januarsitzung 2021

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bürgermeister Stefan Schmutz hat sich mit dem Ältestenrat in einer vorbereitenden Sitzung mit Blick auf die Fortführung der Haushaltsberatungen darauf verständigt, den Beschluss des Haushaltsplans 2021 zu vertagen. Dieser ist nun für die Sitzung am 26. Januar 2021 vorgesehen. Ursprünglich war dieser für den 16. Dezember 2020 geplant. Hintergrund für den veränderten Zeitplan ist die mögliche, zeitnahe Ausübung eines Vorkaufsrechts zu Beginn des Jahres auf Grundlage der Vorkaufsrechtssatzung für das Plangebiet des Bebauungsplan Nr. 6.6-1 „Wohnen und Gewerbe zwischen Benz- und Wallstadter Straße“ und damit einhergehende Anpassungen des Haushaltsplanentwurfs. Im Zuge der Verschiebung wurde ebenfalls vereinbart, die für Montag, den 7. Dezember 2020 vorgesehene öffentliche Sitzung des Gemeinderats auf Dienstag, den 12. Januar 2021 um 19 Uhr zu vertagen. In dieser Sitzung werden dann die Änderungsanträge der Stadträtinnen und Stadträte zum Haushaltsplanentwurf 2021 beraten.

INSERAT



ANITA HAUCK