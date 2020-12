Heppenheim – Weihnachtsspecial – Neue Kurse an der Musikschule

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Kurz vor Weihnachten gibt es bei der Musikschule Heppenheim in Kooperation mit dem Cherrytown Studio zwei Weihnachtsangebote. Zum einen gibt es die Möglichkeit, sich und sein Instrument professionell aufnehmen zu lassen – natürlich unter Einhaltung der aktuell geltenden Bestimmungen und Hygieneregeln. Christoph V. Kaiser, Leiter des Cherrytown Studios und langjähriger Lehrer für E-Bass und Bandcoaching an der Musikschule Heppenheim erläutert das Angebot: „In einer Zeit, in der keine Vorspiele möglich sind, ist das Ziel, eine tolle Aufnahme in den Händen zu halten, eine zusätzliche Motivation. Darüber hinaus ist es eine schöne Geschenkidee für die Familie und nicht zuletzt für einen selbst – evtl. auch im Zusammenhang mit einem selbstproduzierten Video.“Die richtige Positionierung der Mikrofone, das Coaching während der Aufnahme, die Auswahl der richtigen Version und die Nachbearbeitung im Studio erfordern Zeit. Daher bezieht sich das Angebot auf ein Soloinstrument und ein Stück mit einer Laufzeit bis zu 3:30 min. Der Kurs kann für 50 Euro gebucht werden.

Zum anderen gibt es die Möglichkeit, an Online Kursen zum Thema Musikproduktion teilzunehmen. Ob man Aufnahmen von akustischen Instrumenten machen möchte, Grooves und Beats im Computer erstellen oder die Klangqualität der täglichen Online-Konferenzen verbessern möchte: Es ist ein großer Bereich und es ist schwer, den Überblick zu behalten. Der Kurs erstreckt sich von Akustik über die Auswahl der richtigen Mikrofone, Bearbeitung von Audiomaterial und vermittelt Software- und Computerkenntnisse. Durch die qualifizierte, professionelle und individuelle Unterstützung bekommt jeder, egal ob Anfänger oder erfahrener Musiker, einen Einblick in die Welt der Musikproduktion. Ein Kurs dauert 45 Minuten und kostet ab 30 Euro. Für weitere Infos und Fragen wenden Sie sich bitte an die Musikschule Heppenheim unter musikschule@heppenheim.de, Tel. 06252 13-5000 oder direkt an www.cherrytownstudio.de