Heidelberg – “UFFBASSE” – neue Online-Vortrags- und Diskussionsreihe – Stopp Cybermobbing!

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mehrere Partner der Region haben sich zusammengetan und bieten nun mit “UFFBASSE” eine Vortrags- und Diskussionsreihe zu unterschiedlichen Themen im Bereich Prävention an. Stopp Cybermobbing! – am Dienstag, 8. Dezember 2020, 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr “Cyber-Mobbing” beeinflusst zunehmend das soziale Klima in Schulen. Neben Schülern gehören auch Lehrer zu den Betroffenen. Schon eine unbedachte Mediennutzung kann zur Ausgrenzung führen.

INSERAT



ANITA HAUCK

– Warum gibt es Cybermobbing?

– Wie reagieren Betroffene?

– Was lässt sich dagegen tun?

– Welche rechtlichen Hintergründe gibt es?

– Wie kann einem Mitschüler geholfen werden?

Dieses Online-Seminar stellt sich der Herausforderung der Zeit und zeigt Möglichkeiten im Umgang mit Cyber-Mobbing auf.

Zielgruppe: Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Eltern, Interessierte. Zirel ist die Heranführung pädagogischer Fachkräfte an das Thema “Cyber-Mobbing” sowie die Auseinandersetzung mit Interventionsmaßnahmen und Präventionsstrategien

Referenten: Anja Kegler, Mediennetzwerk Rhein-Neckar/Heidelberg und Günther Bubenitschek, Landespräventionsbeauftragter WEISSER RING e.V.

Den Link zum Einwählen in die Veranstaltung erhält man über die Plattform www.digital-bildung-praevention.de

Mit diesem Angebot möchten die Partner für die Herausforderungen unserer heutigen durch Digitalisierung geprägten Zeit sensibilisieren, die Kompetenzen von Menschen stärken und professionell ihr Handlungswissen erweitern. “UFFBASSE” bietet zudem ein vielfältiges professionelles Netzwerk zur Unterstützung in unterschiedlichen Präventionsbereichen, das seit Jahren in unserer Region wirkt.

Die beteiligten Partnerinnen und Partner sind:

– Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e. V.

– Sicheres Heidelberg e. V.

– WEISSER RING e. V.

– Pädagogische Hochschule Heidelberg

– Medienzentrum Heidelberg

– Polizeipräsidium Mannheim -Referat Prävention

Eine Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung und kostenfrei möglich.

Vorschau kommende Veranstaltungen: Mediensuchtprävention – PROTECT Training Dienstag, 15. Dezember 2020, 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr