Heidelberg – Spendenaktion zugunsten der Heidelberger Lernpaten auf dem Emmertsgrund

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das städtische Projekt „Lernpaten“ im Stadtteil Emmertsgrund hat seit Jahren beträchtliche Bildungserfolge bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorzuweisen. Denn hier helfen gute Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen als Paten den jüngeren Kindern und Jugendlichen bei den Schulaufgaben. Das Projekt ist auf Spendengelder angewiesen – und seit vielen Jahren unterstützt auch der Service-Club Round Table 22 Heidelberg die „Lernpaten“. Die Corona-Pandemie hat die Durchführung verschiedener Spenden-Sammelaktionen des Round Table 22 aber unmöglich gemacht – beispielsweise das traditionelle Entenrennen auf dem Neckar oder den Mistelzweigverkauf. Deshalb setzt der Club in diesem Jahr eine neue Idee um: einen Lieferservice für Sekt- und Champagnerbestellungen zu Silvester – bezahlt werden müssen dabei nur die Getränke, die Lieferung ist in einem bestimmten Radius um Heidelberg kostenfrei. Infos zum Projekt gibt es unter https://rt22.round-table.de/silvester/. Der gesamte Gewinn aus dem Verkauf geht je zur Hälfte an das Frauenhaus und das städtische Projekt Lernpaten.

INSERAT



ANITA HAUCK