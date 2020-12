Heidelberg – Online-FensterLunch für Kreative und Künstler zu Corona-Hilfen am 9. Dezember

Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Novemberhilfe, Überbrückungshilfen, Neustarthilfe für Soloselbständige: Eine Wegweisung durch den Dschungel an Corona-Hilfsprogrammen und Fördermöglichkeiten für Künstler und Kreative gibt die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG Baden-Württemberg) beim Online-FensterLunch am Mittwoch, 9. Dezember 2020, von 12.30 bis 14 Uhr. Externer Gast ist Judith Bildhauer, Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Sie gibt einen Ausblick auf zukünftige Corona-Hilfen. Stefanie Hock von der MFG Baden-Württemberg berichtet über die aktuellen Programme von Bund und Land. Im Anschluss informiert die Stabstelle Kultur- und Kreativwirtschaft über die städtischen Fördermöglichkeiten. Wie gewohnt bleibt bei der kreativen Mittagspause ausreichend Zeit für Fragen und Austausch.

Beim virtuellen Branchentreffen der Heidelberger Kultur- und Kreativschaffenden darf die kulinarische Verköstigung nicht fehlen. Das Heidelberger Start-up Sindbad bietet hierfür Gerichte im Glas an, die auf Bestellung nach Hause geliefert werden: https://www.sindbad-gastronomie.de/gerichte-im-weckglas/

Interessierte können über folgenden Link am FensterLunch teilnehmen:

https://us05web.zoom.us/j/86197865392?pwd=V0tLelF4ZGNuU0ZMNk5wTmd0bm5jUT09

Meeting-ID: 861 9786 5392, Kenncode: FL34.

Weitere Informationen: www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.