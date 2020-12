Heidelberg – NCT Hauskonzerte „Takte gegen Krebs“: Weihnachtsstimmung für zuhause

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/NCT Heidelberg) – Vom 9. bis 11. Dezember lädt das NCT Heidelberg zum virtuellen Benefizkonzert „Takte gegen Krebs“. Interessierte können drei musikalische Darbietungen mit weihnachtlichen Klängen im Livestream genießen. Gespielt wird in den Häusern der Träger des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg – im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD). Am Freitagabend wird das Hauskonzert

mit Musikern des Collegium Musicum der Universität Heidelberg aus dem NCT

Heidelberg übertragen. Symbolische Takte können unter www.nct-takte.de

zugunsten des NCT Heidelberg erworben werden. Wer möchte, kann dabei auch

das Programm mitgestalten und Musikwünsche abgeben.

Die Coronavirus-Pandemie ist neben allen Belastungen und Anstrengungen auch

immer wieder eine Chance, Neues zu wagen: „Das virtuelle Konzertformat ‚NCT

Takte gegen Krebs: Hauskonzerte‘ ist unsere Art, mit den Herausforderungen

dieser ungewöhnlichen Zeit umzugehen“, sagt Stefan Fröhling,

Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg. „An insgesamt drei Tagen wird

uns Universitätsmusikdirektor Michael Sekulla weihnachtliche Takte

mitbringen, um Sie zu Hause zu verzaubern. Ein herzlicher Dank geht

besonders auch an unsere Partner das Collegium Musicum und die Universität

Heidelberg für diese großartige Unterstützung.“

Am 9. und 10. Dezember spielt jeweils eine kleine Besetzung an Musikern des

Collegium Musicum der Universität Heidelberg Konzerte mit einer Dauer von 30

Minuten im DKFZ und am UKHD. Am 11. Dezember um 19.30 Uhr kommt das

Hauskonzert dann ins NCT Heidelberg. Interessierte können live dabei sein:

auf den Social-Media-Kanälen des NCT Heidelberg oder über die Website

www.nct-takte.de. Eine Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. Neben den

musikalischen Darbietungen erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer rund um

die drei Aktionstage auch Hintergrundinformationen und Interviews zu Themen

aus dem NCT Heidelberg. Moderator Mirko Spohn führt durch das

Livestream-Programm am Freitagabend.

Seit fünf Jahren organisiert das NCT Heidelberg bereits die Konzerte „Takte

gegen Krebs“. Veranstalter ist das UKHD. Statt Tickets werden für das

Benefizformat Takte verkauft. Takte, die nicht erworben werden, bleiben am

Konzertabend stumm. Die Takte sind hierbei hörbare Symbole für das Leben.

Denn eine Krebsdiagnose kommt für Patienten ähnlich unvorbereitet wie die

plötzliche Stille im Konzertsaal, sollten nicht alle Takte verkauft worden

sein. „Diesmal ist der vollständige Genuss aller Klänge garantiert. Darüber

hinaus kann man Einfluss auf das musikalische Programm nehmen. Zusammen mit

einer Spende an das NCT Heidelberg können Musikwünsche in der

Kommentarfunktion eingetragen werden“, berichtet Dirk Jäger,

Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg. „Danken möchten wir besonders

auch der Viktor und Sigrid Dulger Stiftung und der Klaus Tschira Stiftung,

die die Umsetzung des virtuellen Konzertformats maßgeblich unterstützen.“

Die symbolischen Takte können über die Spendenaktion unter www.nct-takte.de

erworben werden. Der Erlöse kommt innovativen Krebsforschungsprojekten am

NCT Heidelberg zu gute.

Damit das Konzertformat auch in dieser dynamischen Situation stattfinden

kann, gibt es einen ständigen Austausch mit den Experten und die Pläne

werden kontinuierlich an die Empfehlungen und gesetzlichen Vorgaben

angepasst. Bitte haben Sie Verständnis, sollte es kurzfristige Änderungen im

Ablauf geben.

Faktenübersicht

Format:

Livestream von 30-60 Minuten über folgende Kanäle:

www.instagram.com/nct.heidelberg

www.facebook.com/nctheidelberg

www.youtube.de (Kanal NCT Heidelberg)

www.nct-takte.de

Hashtags: #taktegegenkrebs / #ncthauskonzerte

Wann:

Mittwoch, 9. Dezember 2020 um 12.30 Uhr Übertragung aus dem DKFZ Donnerstag,

10. Dezember 2020 um 14.30 Uhr Übertragung aus der Klinik für Innere Medizin

am UKHD Freitag, 11. Dezember 2020 um 19.30 Uhr Übertragung aus dem NCT

Heidelberg

Programm: Weihnachtliche Klänge

Künstler: Musiker des Collegium Musicum der Universität Heidelberg

Musikalische Leitung: Universitätsmusikdirektor Michael Sekulla

Moderator: Mirko Spohn

Musikwünsche abgeben und symbolische Takte spenden: www.nct-takte.de

Förderer Takte gegen Krebs 2020: Viktor und Sigrid Dulger Stiftung, Klaus

Tschira Stiftung, Fuchs Petrolub SE, Sparkasse Heidelberg und Heidelberger

Volksbank

Kontakt: Regina Hohmann, Tel.: 06221 56-36146;

regina.hohmann@nct-heidelberg.de; Andreas Klein, Tel.: 06221 56-35762,

andreas.klein@nct-heidelberg.de