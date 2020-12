Frankenthal – Teilsperrung der Turnhallenstraße

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. wegen Arbeiten mit einem Mobilkran muss die Fahrbahn in der Turnhallstraße 1 bis 3 am Donnerstag, 10. Dezember, von 13 bis 18 Uhr, und am Donnerstag, 17. Dezember, von 7 bis 15 Uhr, halbseitig gesperrt werden. Die Arbeiten werden zwischen Speyerer Straße und Europaring durchgeführt. In diesem Bereich ist an beiden Tagen auch der Gehweg gesperrt. Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

