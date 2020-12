Frankenthal – Abgeordneter Haller lädt zu Telefonkonferenz zum Thema „Impfen“ ein

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

ANITA HAUCK

In einer Telefonkonferenz will der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller am 8.12.2020, 18:00 Uhr gemeinsam mit dem Facharzt für Innere Medizin, dem Internisten und Kardiologen Dirk Ehrler, Bezirksbereitschaftsleiter beim Deutschen Roten Kreuz, und den Bürgerinnen und Bürgern seines Wahlkreises ins Gespräch über die laufenden Vorbereitungen für Impfung gegen Corona kommen. Das Informationsangebot richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.

„Wir alle sehnen uns nach hoffentlich absehbarem Ende der Corona-Pandemie. Wenn uns der erste zugelassene COVID-19-Impftsfoff zur Verfügung steht, soll es bereits geeignete Strukturen für die schnellstmögliche Impfung der Bevölkerung geben. Dafür hat das Land Koordinationsstelle Impfen etabliert und arbeitet an einem zentralen Terminvergabesystem“, sagt Haller.

„Bis die ersten Impfungen erfolgen können, sollen noch die dafür geeigneten Räumlichkeiten sowie das nötige ärztliche Personal zur Verfügung gestellt werden. Das Land kümmert sich darüber hinaus um die Beschaffung des Impfzubehörs, Lagerung und Logistik. Auch die finale Entscheidung, welche Bevölkerungsgruppen zuerst geimpft werden sollen, steht noch aus. In meiner Telefonkonferenz möchte ich rund um das Thema „Impfen“ informieren und offene Fragen beantworten “, so Haller.

Interessierte können sich per E-Mail an martin.haller@spd.landtag.rlp.de für die Veranstaltung anmelden und erhalten anschließend einen Zugangscode zur Teilnahme an der Telefonkonferenz.