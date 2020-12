Speyer – Speyer Kalender 2021 – Verkaufsstart am Donnerstag

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der aus der Foto-Mitmachaktion der Stadtverwaltung entstandenen limitierte Wandkalender geht am Donnerstag, 3. Dezember 2020 zum Preis von 15 Euro bei mehreren Speyerer Einzelhändler*innen in den Verkauf.

Unter dem Motto „Speyer – viel zu erleben! Zeig uns Deine Lieblingsfotos“ hatte die Stadtverwaltung im August Hobby- und Profifotograf*innen dazu aufgerufen, schöne und außergewöhnliche Fotos von Speyer einzureichen. Aus mehreren hundert Einsendungen hat die Jury, bestehend aus Gästeführerin Cornelia Benz, Fotograf Klaus Landry und Unternehmer Peter Bödeker, 32 Motive ausgewählt, die auf der städtischen Facebook-Seite zur finalen Abstimmung gestellt wurden. Gestaltet und gedruckt wurde der Kalender von der städtischen Hausdruckerei – ein echtes Produkt „Made in Speyer“.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler freut sich über die erneut sehr positive Resonanz zur Aktion und sagt: „Ich bedanke mich bei allen Fotografinnen und Fotografen, die sich an der Aktion beteiligt haben sowie bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die online abgestimmt und so das Endprodukt mitgestaltet haben. Dieses Miteinander macht unsere Stadt aus, daher werden wir in diesem Jahr, das uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt hat, einen Betrag von zehn Euro pro verkauftem Exemplar an die Speyerer Vereine spenden, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind.“

Angeboten wird der Kalender in folgenden Geschäften:

SAKUL, Maximilianstraße 30

BÖDEKER, Maximilianstraße 64-66

Papier pur Speyer, Gilgenstraße 27

Buchhandlung Fröhlich, Roßmarktstraße 3

Buchhandlung Oelbermann, Wormser Straße 12

Edeka Stiegler Speyer in der St.-German-Str. 8 und Am Rübsamenwühl 4

Foto, © Stadt Speyer