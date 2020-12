Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO – Neue Dimensionen: RWZ-Agrartechnik-Zentrum in Mutterstadt eröffnet

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das neue hochmoderne Agrartechnik-Zentrum in Mutterstadt hat Mitte November 2020 die Tore für die Kunden geöffnet. Auf einer Fläche von 10.000 m² bietet die RWZ ab sofort Verkauf und Service für Landtechnik in neuen Dimensionen. „Verbesserte Maßstäbe für unsere Agrartechnik Betriebe setzen ein klares Zeichen, im Rahmen unserer Neuausrichtung unser Stammgeschäft weiter zu stärken und auszubauen. Damit zeigen wir, dass wir flächendeckend in die Agrartechnik investieren und uns zukunftsfähig aufstellen“, so Christoph Kempkes, Vorstandsvorsitzender der RWZ. Trotz zunehmender Digitalisierung setzt die RWZ in Zukunft auf die Präsenz vor Ort.

Neue Maßstäbe auf 10.000 m²

Das Technik- und Service -Zentrum in Mutterstadt ist großzügig, kundenfreundlich, verkehrsgünstig und auf dem modernsten Stand der Technik. Alle Anforderungen der Kunden und der rasanten technischen Entwicklungen an Service und Vertrieb hat die RWZ bei der Planung und Umsetzung des Neubaus mit einfließen lassen. „Zudem war uns besonders wichtig, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem neuen Gebäude einen Arbeitsplatz zu schaffen, der zeitgemäß und modern ist – wir werden auch Personal zukünftig weiter aufstocken“, so Christian Seelmann, Leiter des Geschäftsbereich Technik bei der RWZ. Alle 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Betrieb in Dannstadt

sind mit nach Mutterstadt umgezogen. In der Werkstatt werden langfristig 20 Monteure arbeiten. „Spezialisierung bei der Weiterbildung und der Auswahl der Werkstattmitarbeiter nehmen wir zukünftig noch mehr in den Fokus. Denn immer mehr Technik an den Maschinen bedeutet auch zunehmende Spezialisierung“, so Heiko Schäfer, After Sales

Leiter bei der RWZ- Technik. Die Werkstatt ist mit über 1000 m² eine der Größten in der RWZ und mit einer heutzutage notwendigen Infrastruktur ausgestattet, die einen optimalen Werkstattservice für Maschinen aller Größenordnungen und Ausstattungen gewährleistet. Auch das Ersatzteillager setzt mit 200 m² und drei Etagen neue Standards.

Starke Partner – Namhafte Marken

Die RWZ zeigt auf dem Freigelände sowie in einer großzügigen Unterstellhalle für Neuund Gebrauchtmaschinen den Kunden das gesamte Spektrum an neuester Technik für Ackerbau-, Gemischt- und Gemüsebetriebe. Neben den Exclusivmarken Fendt und Güttler hat die RWZ Produkte namhafter Marken wie zum Beispiel von Lemken, Ropa, Reisch,Caterpillar, Thaler, Krampe in Mutterstadt in ihrem Programm. Zusätzlich zu den Traktoren von Fendt erweitert die RWZ ihr Angebot mit Traktoren der Marke Valtra, die durch den RWZ-Partnerhändler Gepperth vertrieben werden.

Die Kompetenz bei Kartoffeltechnik wird zukünftig gemeinsam mit Ropa und einem RWZSpezialisten für Kartoffeltechnik weiter gestärkt und ausgebaut.

In einer geräumigen Ausstellungs- und Verkaufshalle finden auch Privatkunden Gartentechnik für die Gartenarbeit. Als exklusiver Stihl-Partner mit speziell geschultem Personal sind wir auch professionell für alle Belange der Kunden bezüglich Forst- und Gartentechnik aufgestellt.

Eine offizielle Eröffnung und ein Tag der offenen Tür kann auf Grund der aktuellen Situation nicht stattfinden und ist erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben.

Alle Kunden sind eingeladen zum neuen Standort in den Mühlweg zu kommen.

Die Öffnungszeiten sind

Montag – Freitag von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr

