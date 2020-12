Neustadt – Nun weihnachtet es überall… in Neustadt an der Weinstraße

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Großer Janosch-Adventskalender am Rathaus auf dem Marktplatz Seit dem vergangenen Jahr ist der Höhepunkt der Vorweihnachtszeit der leuchtende Adventskalender am Rathaus: In diesem Jahr zeichnet allein der Künstler Janosch, der mit bürgerlichem Namen Horst Eckert heißt, für die Motive verantwortlich: Der berühmte gestaltende Künstler ist gewiss vielen als Künstler und Illustrator ein Begriff, als Erschaffer von „Oh wie schön ist Panama“, der Tigerente… Auch in diesem Jahr ist es der Bürgerstiftung – liebenswerte Stadt,

gemeinsam mit dem Kulturpreisträger und Künstler Gerhard Hofmann gelungen, jedes der 24 Fenster des Rathauses mit einem Motiv des berühmten Künstlers Janosch zu bestücken. Täglich um 18.00 Uhr wird ein neues Bild in Szene gesetzt.

Janosch-Ausstellung im Atelier Gerhard Hofmann:

Mit über 50 Farbradierungen und 10 Unikaten zeigt die Ausstellung einen wunderbaren Überblick über das künstlerische Werk von Janosch. Zur Ausstellung erscheint die Original- Farbradierung „Hinauf, hinauf zum Schloss!“ in einer limitierten Auflage.

Janosch hat den Zug zum Hambacher Schloss in seiner unverwechselbaren Art dargestellt. Die Ausstellung ist vom 3.12.20 bis 10.1.21 immer Do. bis So. von 11.00 bis 15.00 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Um Voranmeldung wird gebeten. Weitere Infos unter www.atelier-gerhardhofmann.de

Das Kunstwerk Neustadt zeigt die Ausstellung „Janosch:

Die Welt der frühen Arbeiten“ vom 1. bis 31. Dezember Und wen das Frühwerk von Janosch besonders interessiert, dann gibt es im Kunstwerk Neustadt Werke aus Janoschs früher künstlerischer Laufbahn zu sehen. Hiermit setzt das Kunstwerk ganz bewusst einen Kontrapunkt zu Tigerenten und Co., wofür Janosch in erster Linie bekannt ist. Denn der Künstler Janosch hat viele Gesichter. Unter dem Titel „Die Welt der frühen Arbeiten“ zeigt das Kunstwerk Bilder von einzigartiger Magie. Wie in seinen Büchern, handeln die Themen in seiner Bilderwelt von Freundschaft, Treue, Geborgenheit und Toleranz. Humoristische Details, die aber auch Kritik an der Gesellschaft beinhalten, machen gerade seine frühen Arbeiten so spannend. Die Arbeiten von Janosch können während der Öffnungszeiten der Ladengalerie Kunstwerk von Di-Fr. 11.00 -18.00 Uhr, Sa. 9.30 Uhr -15.30 Uhr besichtigt und erworben werden. Mehr Infos unter

www.kunstwerk-neustadt.de

Statt Online, lieber die Weihnachts-Sonderaktionen in vielen Geschäften der Innenstadt unterstützen und dabei gewinnen:

Viele Geschäfte in der historischen Altstadt beteiligen sich bis Weihnachten am Adventskalender: Überall dort, wo in einem Geschäft ein Plakat des Künstlers mit dem Titel „Nun weihnachtet es überall“ im Schaufenster hängt, bieten die Geschäfte an bestimmten Tagen attraktive Sonderaktionen!

Und gewinnen kann man auch noch: In allen teilnehmenden Geschäften liegen schon seit Freitag, 27. November bis Donnerstag, 24. Dezember 2020 Postkarten aus: Einfach fragen, ausfüllen und Gewinnchance nutzen:

Mehr Informationen unter www.neustadt.eu/advent

