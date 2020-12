Mannheim – Ralf Klöpfer für weitere fünf Jahre im MVV-Vorstand

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/MVV Energie) – Der Aufsichtsrat des Mannheimer Energieunternehmens MVV hat den Vertrag des Ver-triebsvorstandes Ralf Klöpfer (54) um weitere fünf Jahre bis September 2026 verlängert. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch im Anschluss an eine Sitzung des Aufsichtsrats mit.

Ralf Klöpfer gehört seit Oktober 2013 dem Vorstand der börsennotierten Unternehmens-gruppe an und verantwortet neben dem Vertrieb im Privat- und Geschäftskundenbereich auch die Geschäftsfelder Handel und Smart Cities. Klöpfer verfügt über eine mehr als 25jährige energiewirtschaftliche Erfahrung. Nach seinem Studium der Elektrotechnik war er in leitenden Funktionen bei Badenwerk und EnBW tätig, insbesondere im Vertriebs- und Handelsbereich. Ralf Klöpfer ist verheiratet und hat zwei Kinder.

