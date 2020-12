Mannheim – Mercedes aufgebrochen – Hochwertige elektronische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Mannheim-Innenstadt / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Unbekannte brachen nahe des Quadrates C 8 einen Mercedes auf und entwendeten Fahrzeugdiagnosegeräte im Wert von mehreren Tausend Euro sowie eine auffällige grüne Decke. Das Firmenfahrzeug war am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr von dem Fahrzeugnutzer auf der Parkfläche unterhalb der Kurt-Schuhmacher-Brücke abgestellt worden. Am Dienstagmorgen stellte er gegen 7.50 Uhr den Diebstahl fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den unbekannten Tätern geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon 0621/174-3310.