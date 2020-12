Mannheim – Brückengeburtstag² – Zwei bedeutende Mannheimer Brücken feiern runden „Geburtstag“ – Kurpfalzbrücke und Graßmannsteg feiern Jubiläum

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATANITA HAUCK Am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, kam es in der Kreuzung Reichskanzler-Müller-Straße/Kaiserring/Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 1 und einem Mercedes Vito. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen bog der 63-jährige Vito-Fahrer vom Kaiserring herkommend nach links auf die Bismarckstraße ein und kollidierte mit der in ... Mehr lesen »