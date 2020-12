Heidelberg – Stadt hat die Karlshütte im Stadtwald saniert

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 05.12., und Sonntag, den 06.12.2020, veranstaltet das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) Heidelberg online und kostenfrei im Rahmen des International Science Festival – Geist Heidelbergund in Kooperation mit dem Wissenschaftsverlag Springer Nature erstmalig Taste of Science – Ich will es wissen! INSERATANITA HAUCK An beiden Tagen können Zuschauer von ... Mehr lesen »