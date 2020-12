Heidelberg – Im Livestream: Taste of Science : Ich will es wissen! Das Wissenschaftswochenende mit Springer Nature

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 05.12., und Sonntag, den 06.12.2020, veranstaltet das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) Heidelberg online und kostenfrei im Rahmen des International Science Festival – Geist Heidelbergund in Kooperation mit dem Wissenschaftsverlag Springer Nature erstmalig Taste of Science – Ich will es wissen!

An beiden Tagen können Zuschauer von 10:00 bis 14:00 Uhr insgesamt 14 inspirierende Kurzvorträge zu aktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen aus der Welt der Wissenschaften kostenfrei im YouTube-Livestream erleben.

Renommierte ExpertInnen und AutorInnen führen durch unterschiedlichste Disziplinen: von Naturwissenschaft über Psychologie, Mathematik, Physik, Wirtschaft und Sozialwissenschaft bis hin zu Medizin und Technik.

Die Springer Nature-AutorInnen beantworten Zuschauerfragen während der Veranstaltung im Livechat.

Den Auftakt am Samstag, 05.12.2020, um 10:00 Uhr, bildet der Vortrag Wie kommt das Wissen ins Buch – und in die Welt? mit Dr. Niels Peter Thomas, der für das gesamte Buchprogramm bei Springer Nature verantwortlich zeichnet.

In vielseitigen und kurzweiligen Vorträgen führt das Programm des ersten Tages von der Psychologie über Wirtschaft und Physik bis hin zu Künstlicher Intelligenz, u.a. mit der Mathematikerin Prof. Dr. Carla Cederbaum, dem Wirtschaftsinformatiker Prof. Dr. Dr. Hubert Österle und dem KI-Experten Dr.-Ing. Michael Nolting.

Der Nikolaussonntag, 06.12.2020, wird ab 10:00 Uhr von der britischen Chefredakteurin des Magazins Nature Dr. Magdalena Skipper eröffnet. Die promovierte Genetikerin geht in ihrem Vortrag Science and its Communication at the Time of a Pandemicder Frage nach, welche gesellschaftliche Verantwortung die Wissenschaft in der Zeit der Pandemie trägt.

Mit vielen weiteren Themen aus wissenschaftlicher Perspektive führen AutorInnen wie der Historiker Prof. Dr. Hubert Kleinert, der Wissenschaftsjournalist undSpektrum–Redakteur Lars Fischer oder der Wissen Schmeckt-Initiator Argan Ghadiri durch den Tag.

Die Veranstaltung findet ausschließlich im kostenfreien Youtube-Livestream statt.

Hier geht es direkt zu den Streams:

bit.ly/TasteOfScience_SA

bit.ly/TasteOfScience_SO

Alle Informationen und das gesamte Programm finden Sie unter bit.ly/DAI_ToS_SA.