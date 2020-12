Frankenthal – Letzte Schadstoffsammlung des Jahres am 5. Dezember

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 5. Dezember, findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf dem EWF-Betriebsgelände in der Ackerstraße 24 die letzte Schadstoffsammlung des Jahres statt.

