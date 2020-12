Speyer – Vorbeifahrender BMW touchiert Außenspiegel und flüchtet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag gegen 15:25 Uhr kam es in der Kardinal-Wendel-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein BMW beschädigte dort beim Vorbeifahren das Spiegelgehäuse des Fahrerspiegels eines am Fahrbahnrand parkenden Citroen (Schaden ca. 50EUR). Der Fahrzeughalter befand sich zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug und konnte erkennen, dass er sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen 1er-BMW mit Speyerer Kennzeichen handelte. Da Weiteres zu dem Unfallverursacher bislang nicht bekannt ist, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall gesehen haben bzw. Hinweise zu dem flüchtigen BMW geben können (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

