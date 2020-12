Mannheim – Kranzniederlegung zum 20. Todestag von Ehrenbürger Walter Krause

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 04. Dezember 2020 jährt sich der Todestag von Walter Krause, Ehrenbürger der Stadt Mannheim, zum zwanzigsten Mal. Aus diesem Grund wird die Stadt Mannheim am Ehrengrab des Verstorbenen auf dem Hauptfriedhof einen Kranz niederlegen. 1952 wurde Walter Krause für die SPD in den ersten Landtag des neuen Bundeslands Baden-Württemberg gewählt, der gleichzeitig Verfassunggebende Landesversammlung war. Krause nahm als Abgeordneter im Verfassungsausschuss an den Beratungen über die Verfassung teil. 1955 in Mannheim zum Bürgermeister für Kultur, Schule und Sport gewählt, setzte er sich in dieser Funktion erfolgreich für die Umwandlung der Wirtschaftshochschule in eine Universität ein, betrieb nachhaltig die Einrichtung von Fachräumen an den Schulen und baute das be-rufsbildende Schulwesen sowie die Einrichtungen der Erwachsenenbildung aus.

Von 1966 bis 1968 war er Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg. In der ersten Großen Koalition in Baden-Württemberg ab 1966 war Walter Krause Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident. Bei der Landtagswahl 1972 errang die CDU die absolute Mehrheit der Sitze. Danach war Krause kurzzeitig wieder Fraktionsvorsitzender und von 1973 bis 1980 stellvertretender Präsident des Landtags von Baden-Württemberg. Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat 2015 beschlossen, eine neu hergestellte Verkehrsfläche im Rahmen der Gesamterschließung „Bildungscampus und Gewerbepark Neckarauer Straße“ nach Professor Walter Krause zu benennen. Er würdigte damit die herausragenden Verdienste des ehemaligen baden-württembergischen Innenministers und Bürgermeisters der Stadt Mannheim für das Land und die Stadt.