Ludwigshafen – Musikalisches Online-Abendlob zum Advent in Herz-Jesu Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der nächsten Woche wird in der Herz Jesu-Kirche die Reihe „Musikalisches Abendlob“ online fortgesetzt. Sänger der Ensembles „Singing Six“ und „Vokalissimo Ludwigshafen“, die Geigerin Ulrike Braun, Organist Hans-Jochen Kaube und Thomas Rollersbroich für den technischen Part zeichnen unter der Leitung von Kirchenmusiker Markus Braun erneut ein Abendlob in der Herz-Jesu-Kirche auf. Natürlich wieder unter Wahrung der empfohlenen Abstände und Hygienevorschriften! Aus diesem Grund haben sich die Mitwirkenden auch dazu entschieden, sich eigenständig vorzubereiten und die Probenarbeit, trotz aller Schwierigkeiten, per Videokonferenz durchzuführen und sich nur für die Aufzeichnung des Gottesdienstes in Herz Jesu zu treffen.

INSERAT



ANITA HAUCK

Geprägt von der Ankündigung der Geburt Jesu aus dem Lukas-Evangelium und dem Introitus des dritten Advents „Gaudete in Domino“ stehen Gregorianische Gesänge, bekannte und unbekannte Adventslieder, deutsche und lateinische Psalmen und Ausschnitte aus den Liturgischen Gesängen des zeitgenössischen, tschechischen Komponisten Petr Eben auf dem Programm. Inhaltlich rankt sich das Abendlob um die Themenkomplexe Ankunft, Erwartung, (Vor-)Freude, Licht und Friede. Raritäten der adventlichen Abend-Musik sind zwei in mittelhochdeutscher Sprache überlieferten Adventslieder aus dem 14. Jahrhundert sowie ein Gesang aus dem Dublin Tropar, welches ebenfalls im 14. Jahrhundert entstand.

Sie können sich das Abendlob ab Dienstag, den 8. Dezember, von der Internetseite der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus (www.petrus-und-paulus.de) downloaden. Dort finden Sie auch die bisherigen Aufnahmen der vergangenen Abendlobe im Menübaum (/kirchenmusik/kirchenmusik-online/herz-jesu/).

Gönnen Sie sich eine Ruhezeit, lassen Sie die Texte und die Gesänge auf sich wirken. Lassen Sie sich auf die Adventszeit einstimmen! Wenn Sie möchten, drucken Sie sich das Programmheft aus (den Link finden Sie ebenfalls auf der Internetseite) und nehmen Sie sich ein Gotteslob zur Hand und singen und beten Sie die musikalische Andacht mit.

Vorschau:

Gregorianik im Advent

Das nächste Choralamt findet am 13.12. (3. Advent, 9:30 Uhr) statt. Eine projektorientierte Teilnahme ist möglich! Die Proben hierfür finden am 7.12. (online) und 11.12. (online) statt.

Singen Sie mit! Sie sind herzlich zur Mitwirkung eingeladen! Interessenten wenden sich bitte an Chorleiter Markus Braun ( BraunMarkus1@web.de).

Weihnachtliche Musik

Die Schola Herz-Jesu gestaltet musikalisch auch den zusätzlichen Gottesdienst am Hl.Abend um 20 Uhr in Herz Jesu. Geplant ist ein Programm aus Weihnachtsliedern, barocken Weihnachtschorälen für Chor, Violine und Orgel von Johann Sebastian Bach und Johann Crüger und das “Gregorianik-Highlight” “Puer natus est nobis” („Ein Kind ist uns geboren „).

Pandemiebedingt werden die Proben online via Zoom-Konferenz (ca. 120min) durchgeführt. Wenn möglich, soll die letzte Probe eine Präsenzprobe im großen Saal sein. Am 24.12 treffen sich die Sängerinnen und Sänger dann zu einem ausführlichen Einsingen um 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche.

Als Probentermine sind folgende Abende vorgesehen:

Mo, 14.12., 19:30 Uhr

Fr, 18.12., 19:30 Uhr

Mo, 21.12., 19:30 Uhr

Mi, 23.12., 19:30 Uhr

Auch hier ist eine projektorientierte Teilnahme möglich! Singen Sie mit! Sie sind herzlich zur Mitwirkung eingeladen! Bitte melden Sie sich bei Chorleiter Markus Braun

( BraunMarkus1@web.de) an.