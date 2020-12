Ludwigshafen – In Blumenladen eingebrochen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 03:00 Uhr am 01.12.2020, Zutritt zu einem Blumengeschäft in der Bliesstraße. Es wurde nichts entwendet.Wer hat zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

ANITA HAUCK